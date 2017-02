später lesen Berlin Schulz besucht am Mittwoch Kölner Ford-Werk Teilen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird in der kommenden Woche NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) im Wahlkampf unterstützen und seine Reise durch die Bundesländer in NRW fortsetzen. Wie unsere Redaktion aus SPD-Kreisen erfuhr, wird Schulz am Mittwoch, 15. Februar, das Ford-Werk in Köln-Niehl besichtigen und mit Managern, dem Betriebsrat und Azubis zusammenkommen. Am selben Tag stehen Besuche beim Awo-Seniorenstift in Moers und der Freiwilligen Feuerwehr in Duisburg auf dem Programm.