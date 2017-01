Stichwort: Stammbuch

Die Linke startet zerstritten ins Wahljahr. Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht keilt gegen Parteichef Bernd Riexinger . Der wiederum hatte Wagenknecht ins Stammbuch geschrieben, sie möge sich an die Programmatik der Linken halten. Schon seit dem 15. Jahrhundert werden Angehörige einer Familie in einem Stammbuch vermerkt, und bis in unsere Tage heftet man darin die Urkunden des Standesamtes ab. Seit dem 16. Jahrhundert kommt eine zweite Bedeutung hinzu: Ins Stammbuch einer Person notierte man gute Ratschläge, Sinnsprüche, Widmungen. Jemandem etwas ins Stammbuch schreiben ist heutzutage ironisch gemeint und bedeutet, salopp gesagt, ihm die Ohren lang zu ziehen. Bei Politikern schlagen wir vor, derlei künftig im jeweiligen Parteibuch zu vermerken. bew

