später lesen Stichwort Unter den Teppich 2017-02-16T20:52+0100 2017-02-17T08:28+0100

Das Dauerkrisen-Thema VW könnte Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil bis in den Wahlkampf verfolgen. Im Januar 2018 bestimmen die Niedersachsen einen neuen Landtag. Selbst falls e Gespräche von Ferdinand Piëch und Martin Winterkorn über greifbare Manipulationsvorwürfe im Frühjahr 2015 gegeben hat, sei dies ohne sein Wissen geschehen, beteuert Weil: "Ich hatte nicht die leiseste Veranlassung meinerseits, dass irgendetwas unter den Teppich gekehrt wird." Ob Piëch und Winterkorn über Schmutz Bescheid wussten, den sie lieber verschwinden lassen wollten, müssen die Ermittlungen in der Abgas-Affäre zeigen. Doch Fakt ist: Der zusätzliche Dreck, der durch die Manipulationen in die Atmosphäre gepustet wurde, lässt sich nicht unter den Teppich kehren. jaco