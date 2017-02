Grund: Die großen Stars der World Wrestling Entertainment (WWE) waren erstmals seit 2009 wieder zu Gast in Düsseldorf. Mehr als 5000 Fans lockten sie in die Arena. In den nächsten Tagen geht es für die Superstars noch nach Nürnberg und Hannover.

Spätestens seit dem Auftritt von Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese bei der vergangenen WWE-Tour ist Wrestling hierzulande wieder ein Thema. Wiese steigt diesmal allerdings nicht in den Ring, seine Karriere hat einen Knick bekommen. "Man hat mir von der WWE mitgeteilt, dass ich bei der Deutschland-Tour nicht dabei bin, weil ich nicht ins Storytelling passe", sagte Wiese der "Bild"-Zeitung. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag mit der WWE laufen, ziehen sich aber seit Monaten hin. Ein Angebot für eine Ausbildung in den USA liegt vor. "Jetzt warte ich darauf, dass die WWE mir die Details ihres Angebots noch mitteilt."

Ein Fest für echte Fans

Stattdessen treten Muskelberge wie Roman Reigns, die selbst ernannte "Queen" Charlotte Flair oder der gar nicht so typisch aussehende Wrestler Kevin Owens im ISS Dome auf. Für die Anhänger aus der Szene trotzdem ein Fest, sind es doch die ganz großen Namen des Business. "Es ist toll, dass die großen Superstars heute hier sind. Die WWE zeigt, dass sie den deutschen Markt ernst nimmt", sagt Dennis Artz, seit vielen Jahren treuer Anhänger des Wrestlingriesen.

Die Show startet mit einem Knaller für die Fans. Enzo Amore, ein extrovertierter italienischer Rapper mit riesiger Mähne, stürmt zu seiner Einlaufmusik auf die Bühne und setzt zu seinen berühmten Worten an, die er vor jedem Kampf hält, sogenannte "Catchphrases". Nach den ersten paar Worten versteht aber keiner in der Arena mehr den kleinen Superstar. Die Fans kennen die Zeilen auswendig und schreien sie aus Leibeskräften mit. Gänsehaut-Atmosphäre. Und die WWE weiß genau, wie das noch zu toppen ist. Der kleine Profi darf gegen einen großen Riesen gewinnen. Der Jubel bei den Fans kennt keine Grenzen.

Um die zahlreichen Menschen in der Arena wieder zu Stimme und Kräften kommen zu lassen, folgen anschließend ein paar Kämpfe mit den eher kleineren Namen. Aber auch diese Kämpfer wissen durch waghalsige Aktionen von den Seilen und Interaktion mit dem Publikum zu begeistern.

Dann ist es wieder Zeit für einen großen Aufschrei. Cesaro betritt die Bühne. Der Schweizer ist der erfolgreichste deutschsprachige Wrestler bei der WWE und dementsprechend hierzulande sehr beliebt. Bei der vergangenen WWE-Tour verhalf er Tim Wiese zu seinem ersten Sieg, heute verliert er seinen Kampf. Ein gellendes Pfeifkonzert ist die Konsequenz. Aber auch das hält nur kurz. Denn nach dem Kampf schnappt sich Cesaro seinen Gegner und zeigt seine Spezialaktion. Er packt den Gegner an beiden Beinen und schwingt ihn zwölfmal um sich herum – der Cesaro-Swing. Die Fans feuern ihn lautstark an. Anschließend lässt er sich noch etwas feiern und verschwindet hinter dem Vorhang. Seine Arbeit ist getan, tags darauf ist schon der nächste Auftritt.

Denn an rund 300 Tagen im Jahr sind die Superstars der Firma unterwegs und performen in fast allen Teilen der Welt. Die wichtigste Show "Monday Night Raw" wird jeden Montag live ausgestrahlt. Dort werden Handlungsstränge erzählt und erklärt, warum der eine Akteur ausgerechnet gegen den anderen Wrestler kämpft. Im weiten Sinne mit einer Soap zu vergleichen. In der Regel werden diese Shows ausschließlich in den USA oder Kanada aufgenommen. Einmal im Jahr sogar in London. Vermeintlich sollte die Show in Düsseldorf darunter leiden, denn wichtige Entscheidungen wie einen Titelwechsel lässt die WWE bei einem Event ohne TV-Kameras natürlich nicht geschehen. Das tut der Stimmung aber überhaupt keinen Abbruch. Die Fans sind froh, ihren Stars so nah sein zu können.

Bailey darf ihren Titel verteidigen

Zu einem solchen Titelkampf kommt es dann auch im nächsten Aufeinandertreffen. Die Herausforderin Charlotte Flair kämpft gegen Titelträgerin Bailey. Die Rollen sind klar verteilt. Charlotte spielt die selbstverliebte, selbsternannte Königin, und wird dafür bei jeder Aktion vom Publikum gnadenlos ausgebuht. Ihre Gegnerin Bailey ist zwar Titelträgerin, aber der typische Underdog. Das kommt bei den Fans sehr gut an. Sie wird von den Anhängern unterstützt, bejubelt und angefeuert. Unter tosendem Applaus gewinnt dann auch ihren Kampf.

Kurz vor dem Hauptkampf kommt es dann zum größten Jubel des Abends. Die Einlaufmusik von Chris Jericho ertönt. Die Fans jubeln noch lauter als bisher. Der 46-Jährige ist ein Veteran. Über die Jahre agierte er als Böser ebenso wie als Guter und wird inzwischen von den Fans geliebt, egal was er macht. Im Ring angekommen will er seine zahlreichen Catchphrases aufsagen, und muss aufgrund der Rufe des Publikums mehrfach neu ansetzten. "Y2J, Y2J" schallt es durch die komplette Arena. Jerichos Spitzname. Wer bis dato keine Gänsehaut hatte, hat sie jetzt.

Plötzlich ertönt die Musik vom amtierenden Champion Kevin Owens. Jedem Fan ist klar, was jetzt passiert, deshalb buhen sie in einem durch. Owens stürmt in den Ring und schlägt auf Jericho ein – so sieht das Agieren als Böser in Perfektion aus. Wenige Momente später die Einlaufmusik von Roman Reigns, der einschreitet und Jericho hilft. Obwohl Reigns als klarer Guter agiert, setzt es doch viele Buhrufe von den Fans. Er ist in der Szene sehr umstritten. Damit sind beide Kontrahenten für den Hauptkampf im Ring.

Der Kampf hält, was er verspricht, gefährliche Aktionen, Attacken gegen die Ringtreppe und Einsatz von Stühlen. Die Fans wollen mehr: "We want Tables", schreien sie. Reigns lächelt dem Publikum zu, greift unter den Ring und holt unter Jubelschreien einen Tisch raus. Es dauert nicht lange, da wirft er Owens durch diesen. Mit "This is Awesome"-Rufen quittieren die Fans ihre Freude. Am Ende behält Owens trotzdem die Nase vorn und gewinnt. Den Fans ist das egal, sie schreien und jubeln weiter, wollen nicht dass der Abend vorbei ist. Sie bleiben nach der Show noch einige Minuten sitzen und feiern weiter. Der Abend scheint sich gelohnt zu haben.

Am Ende bleibt nur ein Wunsch für die Zukunft. "Es wird Zeit, dass eine Episode Raw endlich mal in Deutschland aufgenommen wird. Eine Bewerbung dafür haben die Fans hier heute abgegeben. Das war einfach ein unglaubliches Spektakel", sagt Artz. Auch für ihn geht ein ereignisreicher Abend vorüber. "Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei", ergänzt er. Sein Wunsch könnte tatsächlich bald in Erfüllung gehen, denn die Faszination für Wrestling wächst weiter an und ist in Deutschland so groß wie lange nicht mehr.

