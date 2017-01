Seine Mannschaft hat nach fünf Niederlagen in Folge in Iserlohn mit 6:2 gewonnen. Dabei saßen Nationalverteidiger Bernhard Ebner und Alexander Preibisch auf der Bank. Und nun? Werden die beiden auch in den beiden Heimspielen gegen Red Bull München (Freitag, 19.30 Uhr) und Straubing Tigers (Sonntag, 16.30 Uhr) zuschauen müssen? "Das weiß ich noch nicht", sagt Kreutzer. "Ich will die bestmöglich Mannschaft aufbieten."

Gegen Meister München wird eine stabile Abwehr benötigt. "Die Münchner sind in der Offensive extrem gefährlich", sagt Kreutzter. "Aber sie gehen auch ein sehr hohes Risiko, weil sie sehr offensiv ausgerichtet sind. Nur wenn wir defensiv gut stehen, werden wir über einen Punktgewinn nachdenken können."

Wie Bernhard Ebner auf seine Pause reagiert hat, wollte Kreutzer partout nicht sagen. "Manchmal fällt es einem leichter, manchmal schwerer einen raus zu lassen", sagte er nur. Auch der Frage, ob Ebner sich denn im Training für einen Einsatz am Freitag aufgedrängt habe, wich der Coach aus: "Es zählt ja nicht nur die Trainingsleistung, sondern auch die Fehlerquote in den Spielen." Immerhin hat er vollstes Verständnis dafür, dass die Spieler sauer sind, wenn sie draußen sitzen müssen: "Wenn einer auf der Tribüne sitzt und nicht sauer ist, dann kann er sich das nächste Mal eine Eintrittskarte kaufen."

Sollte es der DEG gelingen, gegen den eigentlich übermächtigen Meister München einen oder mehr Zähler zu holen, so wären dies Bonus-Punkte. Hingegen wäre ein Dreier gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um Platz zehn aus Straubing ziemlich wichtig, wenn nicht gar fest eingeplant. "Wir wollen auch zum dritten Mal in dieser Saison gegen die gewinnen", sagt Kreutzer. Diese Bilanz stimmt.

