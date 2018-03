später lesen Regionalliga Stadtderby zwischen Bayern und 1860 steigt in der Allianz Arena FOTO: dpa, tha vge 2018-03-06T17:59+0100 2018-03-06T18:03+0100

Große Bühne für das "kleine" Derby: Das Münchner Stadtduell in der Regionalliga zwischen der zweiten Mannschaft von Fußball-Rekordmeister FC Bayern und dem TSV 1860 findet in der Allianz Arena statt. Anpfiff der Begegnung des 36. Spieltags am Sonntag, 29. April ist um 15 Uhr.