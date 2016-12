André Schubert zeigt nach seiner Entlassung als Trainer von Borussia Mönchengladbach Stil. Der 45-Jährige erklärt über den offiziellen Youtube-Kanal des Vereins selbst die Gründe für sein Aus und verabschiedet sich von den Fans.

"Wir hätten euch gerne zum Abschluss der Hinrunde noch ein gutes Ergebnis beschert, das ist uns leider nicht gelungen", sagt Schubert zu Beginn der Video-Botschaft und zieht dann ein Fazit. "Wir sind gut in die Saison gestartet", erklärt Schubert. "Aber irgendwann in der Hinrunde haben wir auch eine schwere Zeit gehabt." Viele Top-Spieler seien in dieser Phase ausgefallen, als hohe Belastungen für die Mannschaft auf dem Programm standen. Die Mannschaft habe gute Spiele gezeigt, sich aber nicht mehr belohnt. All das habe an den Spielern gezehrt. "Irgendwann hat uns dieser erfrischende Fußball verlassen", sagt Schubert.

Den Spielern sei die Verunsicherung in den letzten drei Spielen des Jahres anzumerken gewesen, führt Schubert weiter aus. "Deswegen sind wir der Überzeugung, dass der Mannschaft ein Neustart hilft, der den Rucksack ein bisschen leert", erklärt Schubert.

Zum Abschluss findet der Trainer emotionale Worte. "Ich nehme viel Wärme, viele Freundschaften mit", sagt er. "Ich werde dem Verein sehr verbunden bleiben." Die juge Mannschaft verdiene das Vertrauen der Fans, sagt Schubert. "Ich hoffe, dass ihr ihr eine weitere Chance gebt."

