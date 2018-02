Am 26. Mai in Aachen

Ex-Nationalspieler David Odonkor nimmt fünf Jahre nach Ende seiner Profi-Laufbahn mit einem Spiel gegen seine Kollegen beim WM-Turnier 2006 in Deutschland endgültig Abschied vom Fußball.

Das bestätigte der 34-Jährige der Funke Mediengruppe.Mit ehemaligen Mitspielern tritt Odonkor am 26. Mai in Aachen gegen ein Team ehemaliger Nationalmannschafts-Kameraden an, mit denen der damalige Dortmunder bei der Heim-WM vor zwölf Jahren den dritten Platz erreicht hatte. Welche Kollegen aus dem Gastgeber-Team von 2006 auf dem Tivoli auflaufen werden, ist noch nicht bekannt.

Für Odonkor, der 2006 nach seiner überraschenden Nominierung für den deutschen WM-Kader durch die Vorlage zum 1:0-Siegtor im Vorrundenspiel gegen Polen große Popularität erlangte, war die Austragung seines Abschiedsspiels im Grenzland ein Herzenswunsch. Alemannia Aachen hatte dem Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen 2011 nach einer schweren Knieverletzung ein Comeback ermöglicht. 2013 jedoch ließ Odonkor seine Karriere beim ukrainischen Profiklub FC Hoverla-Zakarpattya Uschhorod ausklingen.

