Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die Spielergruppe am Dienstag war überschaubar. Mit Kaan Ayhan, Ihlas Bebou, Kevin Akpoguma, Emmanuel Iyoha, Arianit Ferati und Gökhan Gül fehlten sechs Profis, die noch mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Ayhan soll allerdings schon am Nachmittag im Arena-Sportpark aufschlagen. Auch Iyoha und Ferati können bereits am Mittwoch trainieren, während Akpoguma, Bebou und Gül dann erst eintreffen.

Gute Nachrichten gab es indes von Torhüter Unnerstall. Der Ersatzmann von Michael Rensing, der wegen hartnäckigen Rückenschmerzen zuletzt gar nicht mit nach Karlsruhe gefahren war, ließ sich auf dem Trainingsplatz blicken. Unnerstall lief einige Runden um die Anlage, bevor er sich bei Athletikcoach Florian Klausner quälte.

17 Spieler plus vier Torleute tummelten sich am Dienstag auf dem Rasen, der zuvor ordentlich gewässert wurde, schließlich knallte die Sonne auf das Grün. Auf dem Trainingsplan standen ein ausgiebiges Warm-up, Pass-Übungen und Trainingsspiele. Aufbauspiel und Pressing wurde geübt. "Ihr könnt gerne alles Mögliche versuchen, wenn ihr hinten rausspielt", rief Co-Trainer Peter Hermann.

Für Unnerstall war nach 60 Minuten Schluss, die Kollegen blieben anderthalb Stunden draußen. Kapitän Oliver Fink fühlt sich bestens auf die Partie gegen 1860 vorbereitet: "Wir sind hochmotiviert und konnten in der Pause Kräfte sammeln. Es war eigentlich ganz angenehm, in der freien Zeit kein Testspiel zu haben."