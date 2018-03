später lesen Frauenfußball Nationalspielerin Petermann wechselt von Freiburg zu Potsdam 2018-03-19T09:47+0100 2018-03-19T09:49+0100

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat zur kommenden Saison Nationalspielerin Lena Petermann von Liga-Konkurrent SC Freiburg verpflichtet. Das teilten die Brandenburger am Montag mit. Die 24 Jahre alte Stürmerin könnte ihre Nationalteamkollegin Tabea Kemme ersetzen, die den sechsfachen deutschen Meister voraussichtlich ins Ausland verlassen wird. "Potsdam ist seit vielen Jahren eines der Topteams der Bundesliga, was den Verein für mich sehr interessant macht", sagte Petermann. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" darüber berichtet. Petermann war 2014 nach zwei Collegejahren in den USA nach Deutschland zurückgekehrt und hatte seitdem für Freiburg gespielt. Die U20-Weltmeisterin bestritt bislang 14 A-Länderspiele, gehörte im Sommer zum EM-Kader. Zuletzt stand sie auf Abruf.