Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler hat sich in den ersten Wochen bei seinem neuen Klub Paris Saint-Germain gut eingelebt. "Alles läuft wirklich gut", sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview auf der Vereins-Webseite.