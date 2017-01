später lesen FC Arsenal Wenger für vier Spiele wegen Beleidigung gesperrt FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Trainer Arsène Wenger vom FC Arsenal ist vom englischen Fußballverband FA für vier Spiele gesperrt worden. Der Franzose habe den Vierten Offiziellen beim 2:1-Sieg gegen den FC Burnley vergangenes Wochenende in der Premier League mit "ausfälligen und/oder beleidigenden Worten" beschimpft, erklärte die FA in der Urteilsbegründung am Freitag.