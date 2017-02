Deutsch-Stunde für die Profis des FC Arsenal: der deutsche Nationalspieler Mesut Özil und der Ex-Gladbacher Granit Xhaka bringen ihren Teamkollegen beim englischen Premier-League-Klub die deutsche Sprache bei.

Zu sehen ist das in einem launigen, knapp zweiminütigen Clip, den ein Arsenal-Sponsor auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht hat.

Darin erklären der Deutsche Özil und der Schweizer Xhaka ihren Mitspielern deutsche Ausdrücke und Redewendungen. Doch Lucas Pérez und Alex Oxlade-Chamberlain haben nach der holprigen wörtlichen Übersetzung von Ohrwurm ins Englische ("earworm") keinen blassen Schimmer, was gemeint sein könnte. Immerhin Özils Übersetzung der alten Fußball-Weisheit "Das Runde muss ins Eckige" ("The round must go into the square") wird bei Arsenal international verstanden.

Auch in Sachen deutsche Aussprache überzeugen Pérez und Oxlade-Chamberlain – zumindest nach mehreren Versuchen. Und sogar Schweizerdeutsch gelingt den Arsenal-Profis. "Gamme go tschuute? Hopp de Bäse!" fordert der Schweizer Nationalspieler Xhaka, was auf deutsch bedeutet: "Gehen wir Fußballspielen."

(dpa)