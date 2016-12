später lesen Spieler des FC Liverpool Firmino mit Alkohol am Steuer erwischt FOTO: dpa, sam FOTO: dpa, sam Teilen

Ärger für Roberto Firmino: Der brasilianische Nationalspieler vom FC Liverpool ist am Heiligabend unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Autos erwischt worden. Das bestätigte die Polizei am Montag.