Ibrahimovic erfolgreich operiert "Er wird sich vollständig erholen"

Der schwedische Star Zlatan Ibrahimovic (35) ist in Pittsburgh/USA am Knie operiert worden. "Er wird sich vollständig erholen und hat keine Verletzung erlitten, die seine Karriere beendet", teilte Mino Raiola, Berater des Stürmers von Manchester United, englischen Medien zufolge in einer Stellungnahme mit.