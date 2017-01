später lesen Hamburg HSV-Mitarbeiter bleibt spurlos verschwunden Teilen

Ein Mitarbeiter des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist spurlos verschwunden. Timo Kraus, Leiter der Abteilung Merchandising/Lizenzen beim HSV, hatte am vergangenen Samstag mit Kollegen eine Party an den Hamburger Landungsbrücken gefeiert. Gegen 23.30 Uhr soll er in ein Taxi gestiegen sein, um in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide zu fahren. Dort ist das Taxi nach Mitteilung der Polizei jedoch nicht angekommen. Kraus' Handy sei von einem privaten Ortungsdienst noch bis nach Mitternacht im Bereich der Landungsbrücken lokalisiert worden. Seitdem sei das Telefon ausgeschaltet. Seine Ehefrau hat Vermisstenanzeige erstattet. Nach Polizeiangaben gibt es bislang keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder auf ein Verbrechen.