Rippenbruch Cavendish gibt bei Tirreno-Adriatico auf 2018-03-08

Ex-Weltmeister Mark Cavendish tritt zur zweiten Etappe der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico am (heutigen) Donnerstag nicht mehr an. Der 32 Jahre alte Radprofi aus Großbritannien stürzte beim Mannschafts-Zeitfahren am Vortag fünf Kilometer vor dem Ziel in Lido di Camaiore und erlitt einen Rippenbruch. Cavendish rollte nach dem Zeitlimit allein über den Zielstrich. "Es ist ein glatter Bruch" und die Heilung werde nicht lange dauern, teilte sein Teamarzt Jarrad van Zuydam am Donnerstag mit. Der Brite aus der Dimension Data-Mannschaft erlitt zudem leichte Gesichtsverletzungen.