Frankfurt: Deutsche Bank: 1000 Mitarbeiter sollen gehen

Seitdem die Deutsche Bank entschieden hat, die Postbank wieder in den Konzern zu integrieren, ist klar, dass es auch zu Stellenstreichungen kommen wird. Von einem "Blutbad" war gar die Rede. Doch der Stellenabbau beginnt sanft mit einem Freiwilligenprogramm. Vorruhestandsregelungen und Abfindungen sollen Mitarbeitern in den beiden Zentralen, in den Verwaltungen und bei der Deutschen Bauspar Anreize zum freiwilligen Ausscheiden geben. Doppelarbeiten soll es nicht mehr geben, die Bauspartöchter BHW und Deutsche Bauspar sollen zusammengelegt werden.