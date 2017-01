Düsseldorf: Nahles lobt Handwerk für Integration

Die Arbeitsministerin versprach beim Dreikönigstreffen, Hürden abzubauen.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles warb gestern für weitere Anstrengungen zur Integration von Flüchtlingen. Beim Dreikönigs-Treffen des NRW-Handwerks lobte die SPD-Politikerin die Bemühungen der Handwerks-Betriebe, Flüchtlingen Praktika und Ausbildung zu geben. "Die Wirtschaft hat sich weltoffen verhalten, am besten war das Handwerk", sagte Nahles. Es habe anders als die Dax-Konzerne sofort Tausende Stellen bereitgestellt.

Sie räumte aber ein, dass nicht jeder, der nach Deutschland komme, hoch qualifiziert sei. Ein Viertel der Flüchtlinge habe zwar einen Hochschulabschluss, ein Drittel habe aber gar keinen Abschluss. Der Bedarf an Qualifizierung sei also hoch.

Sonderregeln für Flüchtlinge, etwa beim Mindestlohn, lehnt Nahles seit langem ab. Die Gewerkschaften fürchten, dass die Flüchtlinge dann als billige Arbeitnehmer ausgenutzt werden. Doch die Ministerin erklärte sich bereit, weiterhin "verrückte Regelungen" abzuschaffen. So habe ein Düsseldorfer Betrieb einen 23-jährigen Flüchtling ausbilden wollen, obwohl dies nur für bis zu 21-jährige Flüchtlinge erlaubt sei. Da habe man nachgeholfen, auch beim Mindestlohn sei man zu Klarstellungen bereit, sagte Nahles vor 300 Gästen, die in die DZ Bank gekommen waren. Die Wirtschaftsweisen fordern etwa, dass Flüchtlinge sofort als Langzeitarbeitslose eingestuft werden, so dass der Mindestlohn für eine Übergangszeit ausgesetzt werden kann.

Auch Handwerks-Präsident Andreas Ehlert mahnte, gemeinsam an der Integration der Flüchtlinge zu arbeiten. "Wenn man sich gegenwärtig in der Welt umschaut, dann stellt man fest, dass ganze Gesellschaften in Lager zerfallen. Obwohl es auch in Deutschland an den Rändern bereits Tendenzen in diese Richtung gibt, ist der Zusammenhalt in Grundsatzfragen bei uns immer noch vorhanden", sagte Ehlert. "Das sollten wir uns gerade in einem Wahljahr, in dem sich die Gemüter naturgemäß erhitzen, erhalten."

