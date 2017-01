später lesen Düsseldorf Nur zwei Frauen im Digital-Beirat des Landes Teilen

Twittern





2017-01-20T18:22+0100 2017-01-21T09:36+0100

NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) ist sicher: "Die Digitalisierung ist kein Projekt für wenige, sondern Realität für alle." Legt man die These der Besetzung des Beirats Digitale Wirtschaft seines Hauses zugrunde, sieht man: Zumindest für Frauen gilt das noch nicht. Zwei Damen haben es in das 15-köpfige Gremium geschafft, damit sind rund 13 Prozent der Mitglieder weiblich, in der ersten und zweiten Auflage des Beirates sah die Quote auch nicht besser aus: 2014/15 waren drei von 27 Mitgliedern Frauen (elf Prozent), 2015/16 fünf von 26 (19 Prozent).

Florian Rinke Wirtschaftsredakteur

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Florian Rinke (frin), Jahrgang 1985, arbeitet im Wirtschaftsressort der Rheinischen Post. Dort kümmert er sich um Digitales und Mobilität. zum Autorenprofil schließen