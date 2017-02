Berlin: Berlinale: Goldener Bär geht nach Ungarn

Der von vielen als Favorit gehandelte finnische Regisseur Aki Kaurismäki erhält für sein Flüchtlingsdrama "Die andere Seite der Hoffnung" den Silbernen Bären für die beste Regie. Die beiden Schauspieler-Bären gehen an Darsteller in eher sperrigen Werken: Die Südkoreanerin Kim Min-hee wird für ihre Darstellung einer Schauspielerin in tiefer Sinnkrise geehrt, der Österreicher Georg Friedrich für sein intensives Spiel in Tomas Arslans Drama "Helle Nächte". Darin versucht ein geschiedener Vater bei einer Reise durch Norwegen eine Beziehung zu seinem 15-jährigen Sohn aufzubauen. Bei der Preisverleihung gab sich Friedrich betont unangepasst und klebte sein Kaugummi auf die Bärentrophäe, ehe er sprach.

Quelle: RP