Lindner verneint die Frage, "eine Mogelpackung" für die Wähler zu sein, weil er nach Berlin gehen wird, wenn die FDP dort in den Bundestag kommt. Er sieht als wahrscheinlichste Koalition die große in NRW und will daher, dass die FDP drittstärkste Kraft wird, damit die Opposition nicht von der AfD angeführt werde.