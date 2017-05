später lesen Kurioser Unfall Alkoholisierte Cabrio-Fahrerin wählt Schienen statt Straße 2017-05-02T04:23+0200 2017-05-02T07:04+0200

Eine alkoholisierte Cabrio-Fahrerin setzte am Maifeiertag in der Nähe von Bielefeld ihre Fahrt per Schiene fort - allerdings mit dem Auto. Die Strecke musste gesperrt werden.