später lesen Razzien in NRW "Gepanschter Wodka" – Ermittler gehen gegen türkische Bande vor FOTO: Zoll 2017-03-16T15:09+0100 2017-03-16T15:09+0100

Die Zollfahndung hat in Nordrhein-Westfalen sowie in den Niederlanden mehrere Razzien gegen eine türkische Bande durchgeführt. Die Verdächtigen sollen Steuern hinterzogen haben. Ermittler vermuten zudem, dass Teile der Bande "Pansch-Wodka" in Umlauf gebracht haben.

