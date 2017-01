An der Stadtgrenze zwischen Oberhausen und Mülheim ist in der Nacht zu Montag aus einem fahrenden Auto auf einen Porsche geschossen worden. Verletzt wurde niemand.

Der Porsche Panamera war auf der Friesenstraße in Mülheim unterwegs, die in Oberhaus in die Solbadstraße übergeht. "Über eine Strecke von mehreren hundert Metern ist aus einem fahrenden Auto auf den Porsche geschossen worden", sagte Essens Polizeisprecher Lars Lindemann unserer Redaktion. Daher erstrecke sich der Tatort auch auf zwei Städte.

Der 44-jährige Porsche-Fahrer habe kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und habe auf Oberhausener Stadtgebiet an der Kreuzung Solbadtsraße/Haldenstraße eine Laterne touchiert. Er blieb unverletzt.

Die Tat ereignet sich gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Montag. Die Spurensicherung laufe derzeit noch, erklärte der Polizeisprecher, der Porsche sei sichergestellt worden. Nach dem flüchtigen Fahrzeug, aus dem geschossen worden war, werde gefahndet.

Da es sich möglicherweise um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt, hat die Polizei in essen die Ermittlungen übernommen.

