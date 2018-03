später lesen Aus Kapazitätsgründen Marler Tafel nimmt keine alleinstehenden Ausländer mehr auf FOTO: dpa, mku htf FOTO: dpa, mku htf 2018-03-01T12:14+0100 2018-03-01T16:48+0100

Nach dem Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel wird nun bekannt, dass die Tafel in Marl keine neuen Kundenkarten mehr an alleinstehende Ausländer ausgibt. Der Grund ist aber ein anderer als in Essen.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

