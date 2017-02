Dormagen: NGK-Schüler begeistert von Felix Jaehn

Weniger online sein und schon kommt man zu einem Konzert von DJ Felix Jaehn. 50 Schüler des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden hatten den Eintritt gewonnen, weil sie sich an dem AOK-Wettbewerb "#Sendepause" beteiligt hatten. Von Anneli Goebels

Ihre Handyhülle werden sie wohl nicht mehr wegwerfen, auch wenn sie noch so zerfleddert sein sollte. Denn darauf steht jetzt die Unterschrift von DJ Felix Jaehn. "Einige von uns haben es echt geschafft, ein Autogramm von ihm zu ergattern", sagt Svea Hill. Die Stufensprecherin der Q1 am Norbert-Gymnasium ist auch einen Tag nach dem Konzert mit dem Star-DJ (bekannt unter anderem durch seinen Remix des Songs "Cheerleader", mit dem er viele Wochen auf Platz Eins der deutschen Charts stand) noch ganz aus dem Häuschen. "Das war ein tolles Konzert. Auch diejenigen von uns, die gar nicht so auf Jaehns Musik stehen, waren total begeistert", sagt sie.

50 Schüler des Norbert-Gymnasiums (neben 1450 anderen) kamen am Samstag in den Genuss, Jaehn am Mischpult zu erleben. Den Eintritt hatten die Mädchen und Jungen gewonnen, weil sie sich an einem Wettbewerb der AOK Rheinland/Hamburg mit dem Titel "#Sendepause" beteiligt hatten. Worum es dabei ging? Möglichst wenig online zu sein. Und das wurde mit einer speziellen App, die sich die Schüler herunterladen mussten, gemessen. Wie viel Zeit die jungen Leute über einen Monat von 8 bis 16 Uhr mit Surfen im Internet verbrachten, wurden so gemessen, und das Ganze in Punkte umgesetzt. Mit knapp 10.000 Punkten siegten die Norbert-Schüler im Monat September. Und das brachte ihnen die Einladung zum exklusiven Konzert in Köln. Und nicht nur das: Zusätzlich gab es auch noch einen Scheck über 500 Euro, weil die Schüler unter allen Schulen, die sich an dem Wettbewerb beteiligt hatten, einen fünften Platz belegt hatten. "Eins ist klar", sagt Svea Hill, "wenn die AOK nochmal so einen Wettbewerb veranstaltet sind wir wieder dabei." Ob die Jungen und Mädchen nun bewusster im Internet surfen und ihr Handy auch einmal ungenutzt liegen lassen, wird sich noch zeigen. Svea jedenfalls ist überzeugt, dass sich einige jetzt mehr Gedanken darüber machen, ob man stets online erreichbar sein muss.

Neben Felix Jaehn war Schauspielerin, YouTube-Star und Moderatorin Jocye Ilg für viele ein weiteres Highlight an diesem Abend. Sie begleitete die Gewinnerklassen durch die Show. Musikalische Unterstützung gab es auch von Günes Ergün, DJ und Producer aus Istanbul, der vor Jaehn für richtig gute Stimmung sorgte. Praktisch auch für die Schüler: Sie mussten nicht selber für ihre Anreise sorgen, sondern wurden mit einem Bus-Shuttle an der Schule abgeholt und dorthin wieder zurückgebracht. Die gewonnenen 500 Euro übrigens werden die Schüler für ihre Abi-Party im nächsten Jahr verwenden, denn dann wird in Köln guter Stube, im Gürzenich, gefeiert. 8700 Jugendliche hatten sich laut AOK an der "#Sendepause" beteiligt. Zum dritten Mal hatte die Krankenkasse das Projekt angeboten, um so bei jungen Menschen für einen bewussteren Umgang mit dem Smartphone zu werben.

Aus dem Rhein-Kreis hatten auch Schüler des Grevenbroicher Erasmus-Gymnasiums den Eintritt gewonnen.

