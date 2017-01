später lesen Unfall auf Kaiserswerther Straße Frau in Düsseldorf-Stockum von Rheinbahn überfahren FOTO: Uwe-Jens Ruhnau Teilen

Twittern





2017-01-05T09:44+0100 2017-01-05T15:54+0100

Am Donnerstagmorgen wurde eine 22-Jährige auf der Kaiserswerther Straße in Düsseldorf von einer U-Bahn überfahren. Sie starb noch an der Unfallstelle.