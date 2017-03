"Er stürzte einfach so auf die Straße"

Mutmaßlicher Amokläufer in Düsseldorf

Mehrere Augenzeugen berichten, wie sie den Amoklauf am Düsseldorfer Hauptbahnhof erlebten. Der Solinger Kevin Klein war gerade auf dem Weg nach Hause von der Uni, als ihm der mutmaßliche Täter von der Brücke vor das Auto fiel. Von Saskia Nothofer

Am Donnerstagabend hatte ein Mann am Düsseldorfer Hauptbahnhof Menschen mit einer Axt attackiert und neun verletzt. Vier Menschen erlitten schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige, ein 36-Jähriger aus Wuppertal, sprang nach dem Amoklauf von einer Brücke an einer Unterführung des Bahnhofes.

In diesem Moment fuhr Kevin Klein dort entlang. "Er stürzte einfach so auf die Straße", sagt der junge Mann. Er habe sich sehr erschreckt und sei sofort aus dem Auto gestiegen, um zu helfen. Der gestürzte Mann sei benommen, aber nicht bewusstlos gewesen. Und er habe keine offenen Brüche oder Platzwunden gehabt. Gesagt habe er nichts. "Noch bevor ich aber einen Notarzt rufen konnte, kamen schon jede Menge Einsatzwagen von der Polizei", erzählt der Student aus Solingen. Auch vorher war ihm schon das erhöhte Polizeiaufkommen rund um den Hauptbahnhof aufgefallen.

Die Beamten seien alle schwer bewaffnet gewesen, seien mit ihren Waffen auf den Verletzten zugegangen und hätten ihn umgehend, noch als dieser auf dem Boden lag, festgenommen. Klein und andere Augenzeugen seien schließlich gefragt worden, wie der Mann gestürzt sei und ob er geschubst worden sei. Da Klein im Auto saß und sich zum Zeitpunkt des Sturzes unter der Brücke befand, konnte er diese Frage nicht beantworten.

Dem Solinger war dabei nicht bewusst, wer ihm gerade vor das Auto gefallen war. Nach dem Vorfall habe die Polizei die Straße weiträumig abgesperrt. Klein und die anderen Autofahrer mussten alternative Wege fahren.

"Ich hörte auf einmal Hilfeschreie"

Serkan Düzün war am Donnerstagabend als Kontrolleur für die Rheinbahn unterwegs. Gegen neun waren er und seine Kollegen gerade am Hauptbahnhof. "Ich hörte unten an der U-Bahn-Station auf einmal Hilfeschreie von oben und bin direkt raufgerannt", erzählt der 30-Jährige, der seit zwei Jahren als Sicherheitsmann arbeitet. "Oben liefen die Leute nach links und nach rechts, die ganze Menge war in Bewegung." Er habe die Sirenen der Bahn gehört und gedacht, es sei eine Bombe explodiert.

Dann habe er gehört, dass die Leute etwas von einem Mann mit einer Axt riefen, erzählt Düzün, der in Essen lebt. "Dann kam ein Herr auf mich zu, der um Hilfe rief." Der Mann habe eine klaffende Wunde hinter dem rechten Ohr gehabt. Düzün lief auf ihn zu. "Keine Ahnung – wenn ich so etwas sehe, gehe ich darauf zu, statt wegzulaufen", sagt er. Mit der Hilfe eines Passanten versuchte Düzün, die Blutung zu stoppen. "Ich musste da einfach helfen." Der Mann sei etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen. Düzün versorgte ihn und redete mit ihm, bis eine Krankenschwester und ein Arzt, die zufällig am Hauptbahnhof waren, übernahmen.

Danach sprang Serkan Düzün bei seinen Kollegen vom Sicherheitsdienst ein und sorgte dafür, dass die Passanten zurückblieben – bis die Polizei schließlich den Hauptbahnhof evakuierte. Den Rest seines Dienstes an diesem Abend habe er nicht sehr konzentriert absolviert, gibt Düzün zu. "Ich war sehr aufgebracht." Am Freitagmittag gehe es ihm "besser als gestern. Aber das Ganze ist natürlich immer noch in meinen Gedanken."