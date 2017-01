später lesen Düsseldorf-Benrath 81-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall Teilen

2017-01-03T12:57+0100 2017-01-03T13:17+0100

Nach einem Unfall mit seinem Pedelec in Benrath ist ein 81-Jähriger am Silvestermorgen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.