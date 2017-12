später lesen Überfall in Düsseldorf-Eller 82-Jährige bei versuchtem Handtaschenraub leicht verletzt 2017-12-28T10:42+0100 2017-12-28T10:42+0100

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag versucht, einer 82-Jährigen in Eller die Handtasche zu entreißen. Er scheiterte aber an der Gegenwehr der Seniorin, die sich dabei leicht verletzte. Die Polizei bittet um Hinweise.