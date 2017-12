Am Mittwochnachmittag ist in Flingern ein 28-Jähriger von einem Trio bedroht, beraubt und leicht verletzt worden. Die Täter entkamen mit Bargeld.

Nach Polizeiangaben war am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ein 28 Jahre alter Mann zu Fuß auf der Kiefernstraße in Richtung Erkrather Straße unterwegs. Etwa in Höhe des dortigen Skatergeländes griffen ihn drei junge Männer an.

Sie packten ihn und hielten ihn fest. Einer der Täter schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Einer forderte die Herausgabe seiner Wertgegenstände und bedrohte ihn mit einem Messer. Das Trio durchsuchte schließlich das Opfer und raubte ihm die Geldbörse aus der Jackentasche. Dann rannten die drei in Richtung Fichtenstraße davon. Der 28-Jährige erlitt bei dem Raub leichte Verletzungen.

Die drei Tatverdächtigen werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Einer hatte einen Dreitagebart. Einer seiner Komplizen trug dunkle Nike-Schuhe mit einem weißen Emblem. Die Männer sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 zu wenden.

(aka)