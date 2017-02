Mutmaßliche Groß-Dealer aus Düsseldorf und Nettetal in Haft

Die Düsseldorfer Polizei hat vier Personen festgenommen, die aus einem Lebensmittelgroßhandel in Heerdt heraus mit großen Mengen an Drogen gehandelt haben sollen.

In Haft sind zwei Brüder (beide 33) und zwei weitere Personen. Sie sollen gemeinsam bandenmäßig mit Drogen gehandelt haben. Aus einem asiatischen Lebensmittelgroßhandel in Düsseldorf-Heerdt heraus sollen sie Haschisch, Kokain, Amphetamine und Ecstasy verkauft haben - bis nach Berlin und Norddeutschland.

FOTO: Jungmann

Das Haschisch sollen sie unter anderem von einer Frau, die in Nettetal eine Champignonzucht betrieb, erhalten haben. Sie flog im August 2016 auf. Die Polizei schätzt, dass sie gemeinsam in dem Dreivierteljahr, in dem gegen sie ermittelt wurde, mehr als 500.000 Euro umgesetzt haben.

(ots)