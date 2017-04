Wie die Polizei Sonntagmittag mitteilte, werden derzeit zwei Männer (20 und 25 Jahre) vernommen, die verdächtigt werden, am Samstagnachmittag einen Einbruchsversuch unternommen zu haben. Die Polizei hatte mit Hubschrauber und vielen Kräften nach ihnen gesucht.

Den Einbruchsversuch sollen die Männer am Samstag gegen 16.30 Uhr in Düsseldorf-Wersten verübt haben. Die Polizei wurde zu einem Haus am Kärtner Weg gerufen. Zeugen infomierten sie darüber, dass zwei Männer in einem Mercedes vom Tatort geflüchtet waren.

Polizeibeamte entdeckten den Wagen kurze Zeit später auf der Rothenbergstraße. Als die Polizisten das Fahrzeug stoppen wollten, lenkten die Insassen den Wagen am Unterbacher See auf den kombinierten Geh-/Radweg und flüchteten. Mit Hilfe zahlreicher Einsatzkräfte und eines Polizeihubschraubers habe man die beiden Verdächtigen im Naturschutzgebiet am See stellen und festnehmen können.

