Ungewöhnliches Gerät Dieser 3D-Drucker produziert süße Botschaften und Bilder

3D-Drucker, die Plastik ausspucken, sind sowas von überholt. In einem Düsseldorfer Warenhaus gibt es was deutlich Besseres: einen Drucker, der Bilder und Botschaften aus Fruchtgummi produziert. Wir zeigen das Gerät in Aktion.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

