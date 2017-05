später lesen Pflegeheime Düsseldorfer Träger investieren 60 Millionen Euro in Altenheime FOTO: Hans-Juergen Bauer FOTO: Hans-Juergen Bauer 2017-05-04T20:12+0200 2017-05-05T00:00+0200

Weil bis 2018 eine Quote von 80 Prozent Einzelzimmern vorgeschrieben ist, investieren die Träger von Altenheimen in neue Häuser und in ihren Bestand. Alleine 40 Millionen Euro steckt die Caritas bis 2020 in drei neue Zentren und zwei Umbauten in Düsseldorf. Von Sonja Schmitz