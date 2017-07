Zeichen für Ehe für alle in Düsseldorf: Rheinturm erstrahlt in Regenbogenfarben

A post shared by Holger Gottesmann (@powerpointen) on Jun 30, 2017 at 12:50pm PDT

Am Freitag hat der Bundestag der Ehe für alle den Weg geebnet. Am Abend strahlte der Rheinturm in Düsseldorf in den Regenbogenfarben.

Der Rheinkomet sendet zur Tour de France allabendlich Lichtstrahlen in den französischen Nationalfarben und den Farben der Fahrertrikots in den Himmel. Am Freitagabend leuchtete die Spitze des Rheinturms außerdem in den Regenbogenfarben, der Flagge der Schwulen- und Lesben-Bewegung, Symbol für Frieden, Akzeptanz und Toleranz.

Die Abgeordneten des Bundestags hatten am Freitag für die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare gestimmt. Zuvor diskutierten die Abgeordneten 38 Minuten lang weitgehend respektvoll über den Gesetzentwurf.

Viele Düsseldorfer freuten sich über das Zeichen am Abend. "Ich liebe meine Heimatstadt", schrieb "All I Need" bei Twitter.

I CANT GET A GOOD PIC OF IT BUT THE PRIDE COLORS ARE ON THE RHINE TOWER OF DÜSSELDORF!

