Werbekarawane in Düsseldorf: Sonnenhüte, Schlüsselanhänger, Süßigkeiten

Vor den Radlern kam die Sponsorenkarawane. Ein Umzug so bunt, fröhlich und kurzlebig wie Werbefernsehen. Von Arne Lieb und Andreas Bretz (Fotos)

Dann kommt auch noch eine Pommes-Frau. Unerbittliche Werbestrategen haben die Dame, die hoffentlich gut bezahlt wird, in ein Frittierkartoffelkostüm gezwungen. In dem wird sie bis nach Paris fahren, winken und für McCain werben. Die Zuschauer freuen sich. "Allez McCain!", rufen ein paar findige Jugendliche in der Hoffnung, dass die Hostess sich deshalb spendabel zeigt. Die Wagen des Chips- und Pommesherstellers versprechen schließlich gute Werbegeschenke.

Dazu kommt, dass zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie alles egal ist. An den Zuschauern in der Düsseldorfer Innenstadt sind in den vergangenen Minuten in atemberaubenden Tempo schon Fertighäuser, Bio-Fische und Autoreifen vorbeigezogen, alle genauso aus Plastik wie die Pommes. Auf jedem Wagen sind Animateure postiert, die Geschenke werfen: Sonnenhüte, Schlüsselanhänger, Süßigkeiten. Dieser Umzug ist bunt, fröhlich und sinnlos wie Werbefernsehen. Er endet so schnell, wie er begonnen hat.

Manche behaupten, die Sponsorenkarawane sei für das Tourvergnügen genau so wichtig wie der Anblick der Fahrer. Fest steht: Ein solcher Umzug war selbst in der Karnevalshochburg Düsseldorf noch nicht zu erleben. Und er hat den Effekt, dass viele Tour-Besucher für den Rest des Tages mit verrückten, teils entstellenden Sponsorenmützen herumlaufen. Es ist ein Who-is-Who vor allem französischer Marken, von Carrefour-Supermärkten bis zu Bic-Stiften. Auch der deutsche Paketdienst DHL ist dabei, er verteilt Neon-Lenkerbänder fürs Fahrrad. Sehr sinnvoll, finden die Jugendlichen: "Allez DHL!"

