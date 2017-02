später lesen Karneval Ex-Prinz vergleicht jeckes Präsidium mit Bestattern FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

2017-02-03

Die Jecken sind ja bestens vertraut mit Et Rheinisch Jrundjesetz. So weiß auch noch der letzte Narr, dass Artikel 11 "Do laachs de disch kapott" (Da lachst du dich kaputt) hoch im Kurs ist bei lockeren Zusammenkünften. Das dachte sich auch Thomas Puppe, Bäckermeister mit deutlicher Schlagseite zum Jovialen, als er im Schumacher bei der KKKK-Sitzung den Büttenredner gab und freche Sprüche in Richtung Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) schoß: "Ihr erkennt das CC Düsseldorf alle an ihren schwarzen Anzügen mit den goldenen Livrees: sozusagen die Bestatter des Düsseldorfer Karnevals.