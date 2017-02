später lesen Center.tv Frauenrunde über Job und Familie 2017-02-28T19:41+0100 2017-03-01T00:00+0100

Immer im März, wenn auch der Internationale Frauentag begangen wird, sind ausschließlich Frauen zu Gast in der Sendung kronemeyer.derTalk. Moderatorin Anke Kronemeyer hat sich dieses Mal internationale Frauen eingeladen: Die Bulgarin Anna Dimitrova gehört zum Führungsgremium von Vodafone, die Schwedin Carmela Mellström ist aus dem Management ausgestiegen und hat sich mit einem Schweden-Café in Lörick selbstständig gemacht, und die Japanerin Mika Kaneyuki arbeitet als Headhunterin und vermittelt vornehmlich japanische Mitarbeiter in Führungspositionen. Die drei erzählen aus ihrem beruflichen Alltag, aber vergleichen auch Frauen- und Familienbild ihrer Heimatländer mit dem in Deutschland.