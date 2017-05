später lesen Steffen Schraut Modemanager ist gelernter Banker 2017-05-23T20:22+0200 2017-05-24T00:00+0200

Wenn einer weiß, wie das Geschäft mit der Mode funktioniert, dann er. Schließlich gründete Steffen Schraut vor 15 Jahren in Düsseldorf seine nach ihm benannte Modemarke - ohne Businessplan, ohne Bankkredit, nur mit ein paar T-Shirts, drei Strickpullis und zwei Hosen. Er kennt sich aus mit den Trends. Was also sollten Frauen in diesem Sommer unbedingt tragen? "Kleider in allen Längen, mit frischen, farbigen Drucken, und ganz wichtig: mit femininen Volants", sagt er. Und was geht gar nicht? "Röcke und Hotpants, die einfach zu kurz sind. Diese Looks eignen sich für den Strandurlaub."