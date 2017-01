später lesen Theater An Der Kö Vater Beimer spielt auch ohne Stimme FOTO: Endermann FOTO: Endermann Teilen

Das hat es in der mehr als 22-jährigen Geschichte des Theaters an der Kö noch nie gegeben: In der Aufführung des Stücks "Wir sind die Neuen" am Mittwochabend lieh ein Kollege dem Schauspieler Joachim H. Luger (73) wortwörtlich seine Stimme.