Benrath Seminar über Demenz auch für Geschäftsinhaber 2017-02-28

Im Benrather Zentrum plus an der Calvinstraße beginnt am Dienstag, 7. März, 19.30 bis 21 Uhr, ein vierwöchiges Schulungsangebot zur Demenzerkrankung: Demenz begegnen - Demenz verstehen. Das Seminar richtet sich insbesondere an Interessierte, die beruflich mit Dementen in Kontakt kommen können. Das Angebot ist eine Kooperation zwischen dem Zentrum plus und der Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB). Weil es von der Bezirksvertretung finanziell unterstützt wird, ist die Teilnahme kostenfrei.