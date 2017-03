Max Mothes zog um nach Neuss

Firma Der Schraubenhersteller Max Mothes hat Düsseldorf im Jahr 2011 in Richtung Neuss verlassen. Seitdem standen die Werkshallen an der Suitbertusstraße leer.

0049 Die Agentur kommt aus München und veranstaltet Events an besonderen Orten in ganz Deutschland, darunter in zwei Villen in München und der Plattenhalle in Köln-Ehrenfeld.