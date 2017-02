Reisholz: Dirk, der Baumeister in Fahrt

Der Steuerberater Dirk Angerhausen fährt als Quatschkopp mit einem Riesenbagger beim Reisholzer Veedelszoch mit. Rosenmontag feiert er beim großen Zug seinen 50. Geburtstag. Von Monika Suski und Birgit Wanninger

Baustellen - sie nerven, sind meist länger da als ursprünglich geplant und verursachen enorme Kosten. Grund genug für den diesjährigen Quatschkopf, diese Alltagsplagen im Karneval einmal aufs Korn zu nehmen. Und so wurde aus dem Steuerberater und Kirchenvorstand Dirk Angerhausen kurzerhand Dirk, der Baumeister. "Baustellen gibt es in Düsseldorf ja immer noch genug", sagt Angerhausen. "Alleine der Umbau bei uns im Kindergarten hat zwei Jahre gedauert und auch die Kirchenrenovierung hängt hinterher." Doch eine Baustelle ist zum Glück bereits abgeschlossen und bereit für seinen großen Einsatz: Buddel, der Bagger von Bob oder besser gesagt von Dirk. "Seit August haben wir uns 22 mal hier in der Halle getroffen und etliche Stunden an Buddel gearbeitet", erklärt der amtierende Quatschkopf Angerhausen. Zunächst mussten alle Spuren der vergangenen Session beseitigt werden, bevor aus dem Wagen der Wald-Elbin, der bei Kindern beliebte Bagger werden konnte.

Als Steuerberater bezeichnet sich Angerhausen selbst als Schreibtischtäter und stand somit beim Wagenbau öfters vor Herausforderungen. "Ich war vorher sehr unbedarft, was handwerkliche Dinge angeht. Aber jetzt gehe ich mit vielen neuen Fertigkeiten aus dem Projekt hervor." Ob aus den zwei linken Händen jetzt zwei rechte geworden sind, weiß der Fraktionssprecher der CDU in der Bezirksvertretung 9 nicht so genau. "aber zuhause habe ich jetzt wohl kaum noch eine Ausrede, wenn es um handwerkliche Dinge geht", meint Angerhausen.

Doch zum Glück war Dirk, der Baumeister nicht auf sich alleine gestellt und hatte viele Freunde und seine Familie, die ihn tatkräftig unterstützt haben, damit zumindest seine persönliche Baustelle rechtzeitig fertigt wird. "Buddel kommt am Karnevalssonntag beim Veedelszoch durch Reisholz und Hassels zum Einsatz", sagt der noch 49-Jährige. Und natürlich bekommen alle fleißigen Helfer als Dankeschön einen Ehrenplatz auf Buddel. So auch die beiden Söhne Timm (10) und Moritz (7) Angerhausen. Denn die haben das Schild "Dirk der Baumeister" für ihren Papa gemalt. "Die beiden freuen sich schon wie Bolle", sagt der stolze Vater. Die Jungs gehen übrigens als Vogelscheuche Knolle (Timm) und als Kuschel, die Katze (Moritz). Alles Figuren aus Bob, der Baumeister, wie auch Wendi. Als die verkleidet sich seine Frau Steffi.

Dirk, Pardon Bob, der Baumeister Angerhausen hat übrigens mehrfachen Grund zum Feiern. Er fährt nicht nur im Veedelszoch - in einer Fußgruppe der Waldkobolde ist er schon mehrfach mit gegangen. Aber er feiert am Rosenmontag Premiere, wenn er auf dem Elferratswagen der Quatschköppe mitfährt. Und nicht nur das: Rosenmontag hat Angerhausen Geburtstag. Den Fünfzigsten. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk könne man sich doch nicht wünschen, meint er, der nach dem Zug mit Freunden und den Quatschköppen im Schumacher feiern wird.

Das Schild, das Timm und Moritz gemalt haben bewacht Angerhausen übrigens wie sein Augapfel. Nach dem Umzug soll es sogar einen Platz im Wohnzimmer der Familie bekommen.

Quelle: RP