Tunnelsperrung in Düsseldorf - so läuft der Verkehr am Montagmorgen

Geduld ist mal wieder gefragt bei Autofahrern, die am Montagmorgen vom Norden in die Düsseldorfer Innenstadt wollen. Wegen zwei Sperrungen im Kö-Bogen-Tunnel staut es sich vor allem auf der Kaiserstraße und Maximilian-Weyhe-Allee.

Von Sonntag bis Mittwoch um 13 Uhr hat die Stadt den Nord-West- und der Nord-Süd-Tunnel gesperrt, es wird Flüsterasphalt aufgetragen. Die Bauarbeiten finden auf der Einfahrtsrampe am Hofgarten, im Bereich der provisorischen Anbindung der beiden Tunneläste sowie vor der Tiefgaragenausfahrt Libeskind statt.

Im Berufsverkehr am Montagmorgen stehen Autos und Busse an der Kaiserstraße und schauen in die (gesperrte) Röhre, sie müssen im Schritttempo nach rechts auf die Maximilian-Weyhe-Straße abbiegen. Von der Jägerhofstraße geht es gradeaus auch nur langsam weiter. Im Süden an der Berliner Allee können die Pendler in die Röhre fahren.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

grün = frei Fahrt

= frei Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Wir halten Sie an dieser Stelle über die aktuelle Verkehrslage auf dem Laufenden.

(irz)