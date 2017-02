später lesen Düsseldorf Täter fünf Tage nach Übergriff in S-Bahn verurteilt Teilen

Fünf Tage nach einem sexuell motivierten Übergriff auf eine wildfremde Mitfahrerin in einer S-Bahn hat das Amtsgericht gestern im beschleunigten Verfahren einen Asylbewerber (40) aus Marokko zu 720 Euro Strafe verurteilt. Laut Anklage war er am Samstag frühmorgens in Düsseldorf in die S8 Richtung Mönchengladbach eingestiegen, hatte sich dicht neben die Frau gesetzt und seinen Oberschenkel an ihr gerieben. Als sie von ihm abrückte, habe er den Arm ausgestreckt und sie am Po angefasst.