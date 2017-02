Duisburg: Eine Stadt zwischen Grau und Grün

Duisburg soll lebenswerter werden. Politik und Verwaltung sind sich da einig. An dem Ziel arbeitet u.a. auch die Polizei mit, die bekanntlich im Duisburger Norden und in Hochfeld verstärkt "Null-Toleranz"-Aktionen unterstützt, bei der jede Verfehlung konsequent geahndet wird. Einen ganz anderen Weg, der zum gleichen Ziel führen soll, möchte die Volkshochschule ebnen. Sie bündelt insgesamt 31 Veranstaltungen, bei denen die unterschiedlichsten Facetten des Lebens in Duisburg beleuchtet werden, zu einem Angebotspaket. Neben dem großen Programmheft, das alle Angebote der Volkshochschule für das aktuelle Frühjahrssemester umfasst, wurde eine kleine Broschüre mit dem Titel "Duisburg ist spannend" zum kostenlosen Mitnehmen herausgegeben.

In diesem Heftchen findet man attraktive VHS-Angebote zur Stadtgeschichte, zu (Foto-)Ausstellungen mit städtischem Bezug, ausgewählte Vorträge sowie zahlreich Führungen und Exkursionen. Im Vorwort zum Heftchen heißt es: "Duisburg ist spannend, abwechslungsreich und immer wieder überraschend - das wollen wir Ihnen mit diesem Programm zeigen. Entdecken Sie Altes neu, begeben sich auf ungewohntes Terrain, erfahren Sie Neues und Ungeahntes, auf vielerlei verschiedene Arten und Weisen."

Tatsächlich kann man die speziellen, in dem Heftchen gebündelten VHS-Angebote als indirekte Stadtwerbung verstehen. Bisweilen sind die Angebote höchst originell. Beispielsweise jene in dem Kapitel "Stadtgeschichte". Die wird nämlich "häppchenweise" präsentiert, was wörtlich gemeint ist, wie man der Erläuterung entnehmen kann: "Duisburg als Gaumen-, Ohren- und Augenschmaus. Auf diesem Spaziergang wechseln sich kulinarische Leckerbissen mit Geschichten über Orte der Stadt ab. Es geht um Duisburg früher und heute, um eher unbekannte Ecken und kleine, meist unentdeckte Cafés und Restaurants, die ihre Köstlichkeiten servieren..." Besonders vielfältig sind die VHS-Angebote mit Exkursionen und Führungen. Dieses Programm enthält beispielsweise Werksrundfahrten über das ThyssenKrupp-Steel-Gelände, eine Exkursion zu Rheinfelsquellen Hövelmann in Walsum, eine Rundfahrt über das Duisport-Gelände, Besichtigungen der Synagoge oder des Haniel-Museums, ein Rundgang durch die Margarethensiedlung in Rheinhausen, eine Erkundung der Flora und Fauna rund um den Alsumer Berg und vieles mehr.

Wer "das Graue und das Grüne" in Duisburg auf besondere Weise entdecken und festhalten möchte, kann dies beispielsweise im Seminar "Bildbearbeitung mit der App. PicsArt auf dem Android-Smartphone oder -Tablet" tun. Interessant könnte auch die neue VHS-Reihe "Res publica - Stadtverwaltung im Gespräch" werden, die am 24. April startet. Dabei stellen Experten aus der Stadtverwaltung neue Projekt, Services oder Dienstleistungen sowie aktuelle Entwicklungen vor. Das jeweilige Thema wird aktuell festgelegt.

Auch wenn die VHS-Angebote in dieser Präsentation gewiss zur Stadtwerbung beitragen können, so sind sie nicht als Blick durch eine rosarote Brille gemeint. Dazu passt, dass in der Broschüre auch ein Informationsabend der Polizei Eingang findet: Am 5. April erläutert Kriminalhauptkommissar i.R. Klaus Kemper die Kriminalitätsentwicklung in Duisburg, kurz nach Veröffentlichung der aktuellen Polizeistatistik.

Das Heftchen "Duisburg ist spannend" liegt zusammen mit dem 540 Seiten starken VHS-Programmheft in rund 100 Ausgabestellen in Duisburg zum kostenlosen Mitnehmen aus.

Quelle: RP