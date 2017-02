Zwei Schwerverletzte in Erkrath

Am Montagabend ist ein 30-jähriger Autofahrer in Erkrath vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht. Er und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Ein 30-Jähriger hat am Montagabend auf dem Höhenweg in Erkrath eine Polizeikontrolle missachtet. Nach Angaben der Polizei fuhr er ohne anzuhalten weiter in Richtung Haan-Gruiten. Dabei wurde er kurz vor der Kreuzung Gruitener Straße, Stahlhauser Straße von Polizisten eingeholt.

Als die Beamten den Fahrer erneut aufforderten anzuhalten, beschleunigte der Mann stark. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer als auch seine 36-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Die beiden wurden ins Krankenhaus gebracht, ein Alkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1800 Euro geschätzt.

(cebu)