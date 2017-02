Jugendfußball: Kevelaers C-Jugend hat gegen Duisburg nichts zu verlieren

Jugendfußball-Niederrheinliga, C-Junioren: TuRa 88 Duisburg - Kevelaerer SV (Sa., 15.30 Uhr). Durch den 2:1-Heimsieg gegen den Tabellensiebten VfR Fischeln in der vergangenen Woche haben sich die Kevelaerer C-Junioren, derzeit auf Platz neun stehend, etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können.

Gerade in Anbetracht der drei kommenden Begegnungen waren die drei Punkte von enormer Bedeutung. Denn die Mannschaft um das Trainerduo Simon Fiedler und Florian Voss trifft mit TuRa 88 Duisburg, 1. FC Bocholt und ETB Schwarz-Weiß Essen auf drei der vier Topteams der Liga. "In den Spielen haben wir nichts zu verlieren, da wir immer krasser Außenseiter sind", äußert sich Fiedler vor der heutigen Partie in Duisburg zurückhaltend. "Unser Ziel ist deshalb zunächst einmal, gegen diese drei Gegner weniger Gegentore zu kassieren als in der Hinrunde", gibt der KSV-Trainer die Zielsetzung vor.

In den Hinspielen gegen Duisburg (0:5), Bocholt (0:3) und Essen (0:11) hatte die Kevelaerer Mannschaft sich in der Defensive nämlich ziemlich löchrig präsentiert. Der Niederrheinligist kassierte genau 19 Gegentore.

(ate)